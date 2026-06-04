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Общество

Сотрудницу онкодиспансера заподозрили в получении взятки путевкой в Азию

NGS42: обыски прошли в нескольких больницах Кузбасса по делу о взятках
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Правоохранители провели обыски в ряде больниц Кузбасса по делу о взятках при проведении тендеров на закупку препаратов. Об этом сообщает новостной портал «NGS42» со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдера, в ходе следственных мероприятий были задержаны два медработника, отвечавшие за закупку препаратов.

Журналисты уточняют, что одна из задержанных, сотрудница онкодиспансера Светлана Георгинская, получила взятку в виде путевки в азиатскую страну. За это, как утверждается, она «помогла» с одним из тендеров по приобретению препарата химиотерапии. Собеседник издания добавил, что женщину планируют отправить под стражу.

Кроме того, правоохранители, по словам журналистов, подозревают и других сотрудников больниц, в частности, Новокузнецка, занимающихся госзакупками.

До этого в Перми задержали бывшего главного врача одного из медицинских учреждений, подозреваемого в получении взятки на сумму более 17,6 млн рублей. По данным следствия, в июле 2021 года подозреваемый получил от руководителя нескольких коммерческих организаций взятку в виде жилого дома и земельного участка в Пермском районе.

Ранее руководство подмосковной больницы попалось на выписывании себе премий и надбавок.

 
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