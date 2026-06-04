Пермячка отсудила 1,2 млн рублей у тренера после падения с 10-метровой высоты

Жительница Перми через суд взыскала 1,2 млн рублей с инструктора по альпинизму, по вине которого сорвалась с 10-метровой высоты и получила тяжелые травмы. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Инцидент произошел в 2023 году в веревочном парке на улице Встречной. По данным следствия, 38-летний инструктор не проверил надежность креплений и оставил 40-летнюю участницу без должного контроля. В результате женщина сорвалась с высоты около 10 метров и получила множественные тяжелые переломы.

После происшествия в отношении тренера возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным.

В качестве наказания инструктору назначили штраф. Кроме того, суд обязал его выплатить пострадавшей компенсацию в размере 1,2 млн рублей.

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