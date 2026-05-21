Красноярский педагог получил срок после того, как подростки изнасиловали его подопечного

Педагог из Красноярского края стал фигурантом уголовного дела после изнасилования в лагере, где он был воспитателем. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, четыре подростка изнасиловали мальчика. После этого школьник обратился к мужчине, но тот ничего не сделал, чтобы его защитить и не рассказал о ситуации администрации. Как сообщает kp.ru, из-за этого юноши снова надругались над ребенком.

После произошедшего контракт с педагогом расторгли, мальчику предложили психологическую помощь.

Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд приговорил фигуранта к году и шести месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима. Также полгода он не сможет заниматься деятельностью, связанной с обучением детей.

Известно, что двоих подростков, которые изнасиловали ребенка, направили в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

