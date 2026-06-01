Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Стала известна причина возникновения очереди на российско-эстонской границе

Российская таможня: очередь на КПП в Нарве возникла по вине эстонской стороны
Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

Возникшие перед пунктом пропуска «Нарва-1» очереди связаны с работой эстонских служб. Об этом РИА Новости рассказал начальник таможенного поста «Ивангород» Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков.

31 мая на въезд в российский Ивангород выстроилась очередь с эстонской стороны. В ней стояли около 200 человек, многие — с чемоданами. Время ожидания могло составлять шесть часов.

Скорюков подчеркнул, что задержки связаны с работой эстонских государственных органов. Российский таможенный пост работает в штатном режиме.

15 мая председатель городского собрания Нарвы Михаил Стальнухин подверг критике решение властей Эстонии сократить режим работы КПП «Нарва-1» на границе с Россией до 12 часов в сутки. По его словам, ограничения приведут к тому, что очереди, которые даже сейчас в часы пик достигают сотен человек, будут образовываться постоянно и станут еще длиннее.

Ранее жители Нарвы собрались на набережной, чтобы послушать концерт в честь Дня Победы в Ивангороде.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!