Стала известна причина возникновения очереди на российско-эстонской границе

Российская таможня: очередь на КПП в Нарве возникла по вине эстонской стороны

Возникшие перед пунктом пропуска «Нарва-1» очереди связаны с работой эстонских служб. Об этом РИА Новости рассказал начальник таможенного поста «Ивангород» Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков.

31 мая на въезд в российский Ивангород выстроилась очередь с эстонской стороны. В ней стояли около 200 человек, многие — с чемоданами. Время ожидания могло составлять шесть часов.

Скорюков подчеркнул, что задержки связаны с работой эстонских государственных органов. Российский таможенный пост работает в штатном режиме.

15 мая председатель городского собрания Нарвы Михаил Стальнухин подверг критике решение властей Эстонии сократить режим работы КПП «Нарва-1» на границе с Россией до 12 часов в сутки. По его словам, ограничения приведут к тому, что очереди, которые даже сейчас в часы пик достигают сотен человек, будут образовываться постоянно и станут еще длиннее.

