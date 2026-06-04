Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Зону поисков пропавшей семьи Усольцевых намерены закрыть от посторонних

ТАСС: зону поисков Усольцевых закроют для посторонних
VK/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Зона поисков пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых будет оцеплена, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

В органах сообщили, что район на горном хребте Кутурчинское Белогорье закроют для посторонних, когда поиски Усольцевых возобновятся.

В октябре прошлого года в Красноярском крае завершились активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Искать главу семейства, его жену и пятилетнюю дочь теперь будут только профессионалы и аттестованные спасатели. Пропажа Усольцевых привела к одним из самых масштабных поисков в регионе, но найти исчезнувших родителей и ребенка пока не удалось.

Поиски семьи были сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Местные жители уже прозвали место исчезновения семьи «Усольцевским треугольником» и допустили, что глава семьи мог намеренно отказаться от помощи.

Ранее в истории пропавшей семьи Усольцевых появилась версия с побегом в Монголию.

 
Теперь вы знаете
Что россияне могут получить бесплатно от государства в 2026 году. 10 возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!