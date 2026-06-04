Зону поисков пропавшей семьи Усольцевых намерены закрыть от посторонних

Зона поисков пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых будет оцеплена, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

В органах сообщили, что район на горном хребте Кутурчинское Белогорье закроют для посторонних, когда поиски Усольцевых возобновятся.

В октябре прошлого года в Красноярском крае завершились активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Искать главу семейства, его жену и пятилетнюю дочь теперь будут только профессионалы и аттестованные спасатели. Пропажа Усольцевых привела к одним из самых масштабных поисков в регионе, но найти исчезнувших родителей и ребенка пока не удалось.

Поиски семьи были сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Местные жители уже прозвали место исчезновения семьи «Усольцевским треугольником» и допустили, что глава семьи мог намеренно отказаться от помощи.

Ранее в истории пропавшей семьи Усольцевых появилась версия с побегом в Монголию.