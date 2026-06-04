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Общество

У резиденции экс-премьера Сомали произошла стрельба

Garowe: звуки выстрелов были слышны у резиденции экс-премьера Сомали в Могадишо
AP

Звуки выстрелов были слышны в районе резиденции бывшего премьер-министра Сомали Хасана Али Хайре в Могадишо на фоне растущей напряженности в области безопасности, охватившей в последнее время столицу. Об этом сообщает Garowe Online.

В публикации отмечается, что стрельба была зафиксирована в районе Далкада Сайидка.

«Звуки выстрелов продолжают доноситься до окрестностей, поскольку в сомалийской столице сохраняется высокая напряженность в сфере безопасности», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что устроивший стрельбу у Белого дома Насир Бест называл себя Иисусом Христом.

Инцидент произошел вечером в субботу, 23 мая. Неизвестный подошел к КПП у Белого дома и открыл стрельбу. Сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь и ранили нападавшего. Он не выжил. Президент США Дональд Трамп в момент инцидента находился в резиденции.

Ранее момент стрельбы у Белого дома попал в прямой эфир.

 
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