Сомалийские пираты захватили нефтяной танкер в Индийском океане

Dalsan: пираты захватили танкер у берегов Сомали
Пираты захватили нефтяной танкер у сомалийского побережья Индийского океана. Об этом сообщает Radio Dalsan.

По предварительным данным, нападение совершили сомалийские пираты. Инцидент произошел вблизи северо-восточной оконечности Сомали, на траверзе региона Пунтленд. Танкер направлялся из порта Бербера в порт Могадишо.

В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании подтвердили инцидент, заявив, что несанкционированные лица поднялись на борт судна и взяли под свой контроль его судоходство во время работы в водах Сомали.

По данным радио, танкер принадлежит пакистанским бизнесменам.

25 апреля сообщалось, что пираты захватили танкер Honour 25, следовавший из Персидского залива в Сомали. Инцидент случился примерно в 50 километрах от сомалийского побережья между городами Бербера и Могадишо. На борту судна, перевозящего 18,5 тыс. тонн топлива, находился экипаж из 17 моряков: среди них граждане Индии, Индонезии, Мьянмы, Пакистана и Шри-Ланки.

Ранее танкер в Персидском заливе у берегов Катара был обстрелян, но экипаж не пострадал.

 
