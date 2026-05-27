Стало известно о результатах трехдневных поисков Усольцевых в тайге

В Красноярском крае спасатели провели трехдневные поиски пропавшей семьи. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

По данным mk.ru, речь идет о семье Усольцевых, которые пропали в сентябре прошлого года.

В период с 23 по 26 мая специалисты обследовали 28 квадратных километров тайги. Поиски осложнялись особенностями рельефа и труднодоступностью местности. Во время поисков применялись квадроциклы. Некоторые спасатели передвигались пешком.

«Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом – следов пропавших обнаружить не удалось», – сообщается в публикации.

Это не первая попытка найти пропавшую семью. После исчезновения обследовать территорию отправились спасатели и волонтеры, но Усольцевых так и не нашли.

В течение длительного времени появлялись разные версии произошедшего, в том числе и о побеге семьи. Эту версию опровергли, на данный момент следователи не исключают криминальный след.

Ранее подполковник назвал новую версию исчезновения семьи Усольцевых.