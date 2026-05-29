Исследователь допустил, что в пещере с Усольцевыми произошло ЧП

Исследователь: семья Усольцевых могла отравиться угарным газом
Усольцевы, пропавшие в Красноярском крае, могли пострадать из-за несчастного случая, связанного с медведем или огнем. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на исследователя Валентина Дегтярева.

По словам эксперта, на фото с поисков, которые проходили в октябре прошлого года, он заметил человека в расщелине. Волонтеры якобы не обратили внимания на это.

«В этой щели лежал человек, человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс дерево со следами медведя», – рассказал Дегтярев.

Не исключается, что медведь мог напасть на семью и бросить в этом месте хотя бы одного человека.

Также исследователь выдвинул еще одну гипотезу. Он предположил, что путешественники могли забраться в щель, где развели огонь, но из-за угарного газа не выжили.

Семья из трех человек пропала в тайге прошлой осенью. После этого были проведены масштабные поиски, но они не дали результатов. Недавно мероприятия возобновлялись, однако Усольцевых все еще не нашли.

Ранее подполковник Иванников предположил, что в Усольцевых могли случайно выстрелить браконьеры.

 
