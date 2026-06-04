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Общество

Стало известно, что курировал экс-офицер ЦРУ, у которого нашли более 300 слитков золота

NBC: экс-офицер ЦРУ, у которого нашли золото, курировал секретные подлодки
FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Дэвид Раш, в доме которого ФБР обнаружило более 300 золотых слитков, служил связующим звеном с Пентагоном по секретной программе атомных подводных лодок. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Раш получил данное назначение по инициативе высокопоставленных чиновников американского военного ведомства.

В мае сообщалось, что агенты ФБР арестовали бывшего сотрудника ЦРУ, который хранил у себя дома золотые слитки на сумму более $40 млн.

Дома у задержанного нашли 303 слитка золота, каждый из них весил около килограмма, а также $2 млн наличными и 35 люксовых часов, преимущественно фирмы Rolex.

По данным судебных документов, бывший сотрудник ЦРУ привез все это домой с работы.

The New York Times подчеркивает, что мужчина запрашивал у руководства иностранную валюту и десятки миллионов долларов в золотых слитках для «служебных расходов».

Ранее россиянин перевозил золото на 34 млн рублей в детской люльке.

 
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