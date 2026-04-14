Россиянин перевозил золото на 34 млн рублей в детской люльке

Житель Хабаровского края перевозил в детской люльке золото общей стоимостью 34 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По информации журналистов, мужчина вместе с семьей ехал на микроавтобусе по трассе в Николаевском районе. На дороге машину остановили правоохранители, чтобы провести проверку.

«Тогда в салоне и нашли свертки с россыпными драгметаллами», — говорится в материале.

Свертки были спрятаны в детской люльке. На фоне произошедшего в отношении жителя Хабаровского края возбудили уголовное дело. Всего стражи порядка изъяли у него около трех килограммов золота и 400 граммов серебра, добавили авторы публикации.

В марте таможенники аэропорта в столице Вьетнама обнаружили 31 золотой слиток, спрятанный в нижнем белье четырех пассажиров, прибывших с Тайваня. Один из пассажиров перевозил сразу 10 слитков весом около пяти килограммов, еще двое имели при себе 14 слитков общим весом более четырех килограммов. Четвертый пассажир спрятал в одежде семь слитков весом более двух килограммов и несколько слитков закрепил на запястье. При этом никто из них не задекларировал перевозку драгоценного металла, в связи с чем золото было конфисковано. Пассажиров передали полиции Ханоя.

Ранее в московском аэропорту задержали иностранку, пытавшуюся ввезти кольца на 18,5 млн рублей.