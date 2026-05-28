ФБР задержало экс-сотрудника ЦРУ, который принес домой с работы более 300 золотых слитков

NYT: ФБР нашло у экс-сотрудника ЦРУ запас золота на сумму более $40 млн

Агенты ФБР арестовали бывшего сотрудника ЦРУ, который хранил у себя дома золотые слитки на сумму более $40 млн. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что дома у задержанного нашли 303 слитка золота, каждый из них весил около килограмма, а также $2 млн наличными и 35 люксовых часов, преимущественно фирмы Rolex.

По данным судебных документов, бывший сотрудник ЦРУ привез все это домой с работы.

NYT подчеркивает, что мужчина запрашивал у руководства иностранную валюту и десятки миллионов долларов в золотых слитках для «служебных расходов».

