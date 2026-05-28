ФБР задержало экс-сотрудника ЦРУ, который принес домой с работы более 300 золотых слитков

NYT: ФБР нашло у экс-сотрудника ЦРУ запас золота на сумму более $40 млн
Павел Лисицын/РИА Новости

Агенты ФБР арестовали бывшего сотрудника ЦРУ, который хранил у себя дома золотые слитки на сумму более $40 млн. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что дома у задержанного нашли 303 слитка золота, каждый из них весил около килограмма, а также $2 млн наличными и 35 люксовых часов, преимущественно фирмы Rolex.

По данным судебных документов, бывший сотрудник ЦРУ привез все это домой с работы.

NYT подчеркивает, что мужчина запрашивал у руководства иностранную валюту и десятки миллионов долларов в золотых слитках для «служебных расходов».

До этого сообщалось, что в Москве полиция задержала 21-летнюю девушку, которая забрала у 26-летнего мужчины наличные, валюту и пять золотых слитков.

Москвич обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что неизвестные убедили его, что нужно срочно «декларировать» деньги. Мужчина вскрыл сейф своего отца, достал оттуда наличные и пять золотых слитков весом по 20 граммов каждый. Общая стоимость переданного имущества превысила 13,3 млн рублей.

Ранее россиянин перевозил золото на 34 млн рублей в детской люльке.

 
