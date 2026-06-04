Amur Mash: в Приморье врачи спасли девочку, почти ослепшую на один глаз

В Приморье девочка почти перестала видеть правым глазом после выстрела светошумовым патроном (без пули создает мощный хлопок и яркую вспышку), сообщает Amur Mash.

Telegram-канал пишет, что у 12-летней школьницы после выстрела зрение упало примерно до 10%. Когда девочку доставили во Владивосток, врачи диагностировали у нее повреждение роговицы, отек сетчатки и контузию глаза.

После извлечения оттуда инородных частиц медики в течение двух недель боролись за зрение школьницы. Сейчас ее пострадавший глаз видит на 80%, говорится в публикации.

До этого врачи Свердловской области спасли мужчину с крупной опухолью на шее. За девять месяцев до обращения у пациента появилась небольшая шишка, но он не придал этому значения.

В какой-то момент он посмотрелся в зеркало и заметил, что родинка на шее «сместилась». Позже он понял, что это произошло из-за увеличившейся шишки. Когда игнорировать ситуацию уже было невозможно, россиянин обратился в больницу.

Ранее российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.