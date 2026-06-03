Пассажир атакованного БПЛА в ДНР автобуса рассказал, как ему удалось спастись

Мужчина, пострадавший во время атаки на автобус в Енакиево, рассказал о произошедшем. Его слова передает РИА Новости.

Россиянин из Тувы ехал к сестре в Мариуполь, но в какой-то момент беспилотник врезался в транспортное средство. По его словам, большинство пассажиров были пожилыми людьми, также были дети.

Атака ВСУ разбудила тувинца.

«От взрыва даже глаза не смог открыть. Ничего не слышал, можно сказать», – рассказал мужчина.

Он опустился к полу и стал ползти к выходу. В результате другой мужчина помог ему выбраться. К этому моменту автобус уже охватило пламя.

Помощь приехала быстро. У пострадавшего диагностировали ожог руки. Помимо этого, во время удара у него лопнули барабанные перепонки.

«Голова трещит, ноги не поднять, но я их чувствую», – поделился тувинец.

В ночь на 3 июня автобус с пассажирами следовал из Подольска в Симферополь. Конда транспорт находился в Енакиево (ДНР), его атаковал украинский беспилотник.

Всего на рейс зарегистрировались 53 человека, из них 12 получили травмы, еще восемь спасти не удалось. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее другие пассажиры раскрыли подробности атаки БПЛА на их автобус в ДНР.