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Общество

Сотни российских туристов застряли у границы с Монголией

На границе России и Монголии образовалась многокилометровая пробка
Илья Наймушин/РИА Новости

На границе России и Монголии образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Более 200 машин скопились вереницей в сторону Монголии в Республике Тыва на пункте Хандагайты. Россияне едут на отдых, также перевозят тачки. По словам водителей, время досмотра увеличено», — говорится в публикации.

По данным издания, водители стоят в очереди на контрольно-пропускной пункт уже второй день.

30 мая сообщалось, что стамбульское метро работает на пределе возможностей в связи с концертом Канье Уэста, который может собрать 120 тысяч зрителей на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

28 мая после сильного ливня в Краснодаре затопило улицы. Как говорится в сообщении, многие улицы оказались перекрыты из-за подтоплений. По словам очевидцев, такая ситуация сложилась в городе после того, как в Краснодаре весь день шел дождь. В итоге ливневки не справились с потоком воды, что стало причиной 10 балльных пробок и неработающих светофоров на некоторых улицах.

Ранее в Петербурге массовое ДТП с опрокидыванием машины парализовало проезд.

 
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