В Петербурге массовое ДТП с опрокидыванием машины парализовало проезд

Mash: крупное ДТП с перевертышем и пятью авто произошло в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП на Арсенальной набережной. Об этом сообщает Telegrm-канал «Mash на Мойке».

«Крупное ДТП с перевертышем и пятью авто произошло на Арсенальной набережной. Полосы перекрыты, на месте уже формируется мощная пробка», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, у них разбиты капоты, бамперы, стекла, смяты кузова, а их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на место столкновения прибыли спасатели.

По данным Telegram-канала «78. Новости», на месте сейчас работают экстренные службы. В настоящее время движение на набережной затруднено: образовался автомобильный затор в два километра.

