В Петербурге массовое ДТП с опрокидыванием машины парализовало проезд

Mash: крупное ДТП с перевертышем и пятью авто произошло в Петербурге
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП на Арсенальной набережной. Об этом сообщает Telegrm-канал «Mash на Мойке».

«Крупное ДТП с перевертышем и пятью авто произошло на Арсенальной набережной. Полосы перекрыты, на месте уже формируется мощная пробка», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, у них разбиты капоты, бамперы, стекла, смяты кузова, а их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на место столкновения прибыли спасатели.

По данным Telegram-канала «78. Новости», на месте сейчас работают экстренные службы. В настоящее время движение на набережной затруднено: образовался автомобильный затор в два километра.

Днем 25 мая в Нижегородской области автобус с гражданами Северной Кореи попал в аварию. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в результате аварии автобус выехал за пределы проезжей части. В момент столкновения транспорт получил повреждения: у него полностью разбита передняя часть.

Ранее автобус с россиянами попал в жесткое лобовое ДТП в Турции.

 
