В Эстонии назвали невозможным ускорить проход границы РФ в Нарве

В Эстонии сочли не реализуемым предложение ускорить пересечение эстонско-российской границы через КПП «Нарва-1». Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, передает портал национального гостелерадио ERR.

По его словам, он не может отвечать за организацию работы таможни и влиять на скорость проведения досмотров. Кроме того, Таро отметил, что в КПП в Нарве физически нет возможности организовать быстрое прохождение границы, в том числе обеспечить людей посадочными местами. В этом случае он видит только один выход из сложившейся ситуации — эстонцам следует реже посещать РФ.

«Чем меньше людей и с меньшим количеством товаров путешествует в Россию, тем быстрее происходит пересечение границы», — сказал он.

31 мая на въезд в российский Ивангород выстроилась очередь с эстонской стороны. В ней стояли около 200 человек, многие — с чемоданами. Время ожидания могло составлять шесть часов.

Начальник таможенного поста «Ивангород» Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков подчеркнул, что задержки связаны с работой эстонских государственных органов.

До этого Власти Эстонии приняли решение сократить режим работы КПП «Нарва-1» на границе с Россией до 12 часов в сутки. Таро тогда объяснял, что сокращение часов работы позволит эффективнее распределять сотрудников для охраны государственной границы. В апреле глава МВД Эстонии заявлял, что власти страны не планируют полностью закрывать пограничные переходы на границе с Россией.

Ранее Эстония решила выделить почти €20 млн на укрепление границы с РФ.