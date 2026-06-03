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Общество

В Сочи юноша ушел к водопаду и пропал, его ищут две недели

Shot: в Сочи две недели ищут юношу, пропавшего во время прогулки на водопаде
Julia Shauerman/Shutterstock/FOTODOM

Молодой человек пропал после того, как отправился к водопаду. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

21-летний Руслан пропал две недели назад, но до сих пор его не могут найти. Юноша сказал, что пойдет на Ореховский водопад и вернется уже на следующий день.

Однако в назначенное время турист не появился, а на звонки никто не отвечал. Что произошло с Русланом, неизвестно. Как полагают родственники, он мог посетить водопад и продолжить прогулку.

Сейчас проводятся мероприятия, которые помогут отыскать молодого человека.

«На данный момент в поисках участвуют сотрудники МЧС и волонтеры», – сообщается в публикации.

Также к мероприятиям привлекли вертолеты. Специалисты осматривают труднодоступные места.

До этого в Крыму студент пропал после того, как уехал в университет. В день исчезновения он сказал матери, что едет за документами, но до пункта назначения не добрался.

Ранее россиянина нашли в Таиланде с провалами в памяти спустя три дня поисков.

 
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