В Крыму студент отправился в университет и пропал, его неделю ищут в горах

В Крыму ищут студента, который пропал неделю назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя добровольческого поисково-спасательного отряда «ПоискКрым» Иван Зуянов.

Как рассказал волонтер, в день исчезновения студент из Ялты по имени Александр заявил матери, что отправится в институт за документами. В результате до учебного заведения он так и не добрался.

Как сообщает kp.ru, Александр направился в горы. Известно, что в последний раз местные жители видели его в районе ущелья Уч-Кош. На данный момент идут поиски.

«На завтра намечен выезд кинологических расчетов в зону проведения поиска, будут осматриваться тропы. Зона поиска будет расширена», – рассказал Зуянов.

По его словам, молодой человек учится в Симферополе, у него отличная характеристика. Каких-либо проблем дома не наблюдалось.

К мероприятиям присоединились волонтеры из Краснодарского края, туристы из Москвы и сотрудники МЧС. За время поисков добровольцы прошли более 214 км.

