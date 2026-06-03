Отдыхавший на пляже мужчина спас от утопления двух людей ценой своей жизни

В Великобритании у мужчины остановилось сердце во время спасения людей из воды

В Великобритании мужчина не выжил, но спас двух человек, которые едва не утонули в реке. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел 24 мая на пляже реки Грейт-Уз в период аномальной жары. 28-летний Рушаб Патель отдыхал там вместе с родными, женой Мили и 18-месячной дочерью Вруми, когда увидел, как два человека тонут и героически бросился их спасать.

Рушабу удалось вытащить обоих пловцов, но сам он уже не смог выбраться на берег. По всей видимости, у мужчины случилась остановка сердца после прыжка в воду.

Спасатели доставили его на вертолете в университетскую больницу Милтон-Кинса, где врачи несколько дней безуспешно пытались спасти жизнь пациенту. Затем его органы были переданы для трансплантации, что помогло спасти жизни еще пяти человек.

После трагедии был организован сбор средств через GoFundMe в поддержку семьи.

Ранее в Бангладеш отец закрыл собой упавшего на рельсы сына и спас ему жизнь.