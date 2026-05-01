В Бангладеш отец закрыл собой упавшего на рельсы сына и спас ему жизнь

Indian Express: отец закрыл собой сына на рельсах под поездом в Бангладеш

Отец спас своего сына, упавшего на рельсы перед приближающимся поездом в Бангладеш. Об этом сообщает Indian Express.

Инцидент произошел на железнодорожной станции. Ребенок упал с перрона на рельсы. Отец мгновенно среагировал и прыгнул вслед за ним, после чего закрыл сына собственным телом. Над ними проехали восемь вагонов.

После остановки поезда очевидцы помогли им выбраться — отец и сын остались живы и серьезно не пострадали.

В апреле в метро Москвы мужчина, засмотревшись в телефон, не заметил, что платформа закончилась и упал на рельсы. Инцидент произошел на Сокольнической линии на станции «Красносельская».

Машинист успел остановить прибывающий поезд, а другие пассажиры помогли мужчине подняться на платформу. Пассажир был доставлен в отдел полиции, где дал объяснения произошедшему. В отношении мужчины составили административный протокол о нарушении требований транспортной безопасности и назначили ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в московском метро женщина столкнула школьницу на рельсы.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!