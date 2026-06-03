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Общество

В Курской области из-за атак дронов ВСУ пострадали два человека

Хинштейн: двое жителей Курской области пострадали при атаках украинских БПЛА
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Курской области два человека пострадали в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по автозаправке в Рыльске. В результате ранения получил 44-летний мужчина.

«У него закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма», — написал Хинштейн.

Кроме того, в Глушковском районе беспилотник атаковал местного жителя на мотоцикле. Мужчина 1969 года рождения получил серьезные осколочные ранения, уточнил губернатор. Он добавил, что оба пострадавших доставлены в Курскую областную больницу.

До этого Хинштейн сообщал, что с 09:00 2 июня до 09:00 3 июня украинские силы 167 раз применяли артиллерию по отселенным районам области. Восемь атак проведено с использованием беспилотников, оснащенных взрывными устройствами. За этот период над регионом сбили 164 беспилотника различных типов.

Ранее в Курской области в результате атаки беспилотника пострадала мирная жительница.

 
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