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Общество

Изнасилованная сыном начальницы девушка не выжила после незаконного аборта

В Пакистане пострадавшая от изнасилования девушка сделала аборт и не выжила
Shutterstock/FOTODOM

18-летняя жительница Пакистана подверглась групповому изнасилованию и пострадала во время операции. Об этом сообщает Dawn.

По данным издания, пострадавшая работала домработницей. За несколько месяцев до посещения больницы ее несколько раз насиловали сын начальницы и ее водитель. При этом сама работодательница знала о происходящем, но молчала, чтобы мужчины не оказались в полиции.

Спустя некоторое время, когда девушка была на четвертом-пятом месяце беременности, она решилась на незаконный аборт в частной клинике в другом городе.

После операции она была в тяжелом состоянии, из-за чего ее отправили восстанавливаться в родной город, но ее состояние ухудшилось. Местные медики госпитализировали ее, но помочь не смогли.

Только после того, как девушки не стало, правоохранители узнали о насилии. Сын работодательницы и водитель задержаны. Известно, что на момент совершения преступлений первый был женат.

Ранее в Петербурге беременная потеряла ребенка после ножевого ранения от сожителя.

 
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