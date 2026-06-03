Изнасилованная сыном начальницы девушка не выжила после незаконного аборта

В Пакистане пострадавшая от изнасилования девушка сделала аборт и не выжила

18-летняя жительница Пакистана подверглась групповому изнасилованию и пострадала во время операции. Об этом сообщает Dawn.

По данным издания, пострадавшая работала домработницей. За несколько месяцев до посещения больницы ее несколько раз насиловали сын начальницы и ее водитель. При этом сама работодательница знала о происходящем, но молчала, чтобы мужчины не оказались в полиции.

Спустя некоторое время, когда девушка была на четвертом-пятом месяце беременности, она решилась на незаконный аборт в частной клинике в другом городе.

После операции она была в тяжелом состоянии, из-за чего ее отправили восстанавливаться в родной город, но ее состояние ухудшилось. Местные медики госпитализировали ее, но помочь не смогли.

Только после того, как девушки не стало, правоохранители узнали о насилии. Сын работодательницы и водитель задержаны. Известно, что на момент совершения преступлений первый был женат.

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