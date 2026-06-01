Мужчины накачали девочку наркотиками, изнасиловали в лесу и бросили

В Индии двоих мужчин подозревают в надругательстве над несовершеннолетней. Об этом сообщает Live Hindustan.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. 12-летняя школьница гуляла около своего дома, когда к ней подошел сын жителя той же деревни вместе с другом. Они дали школьнице странное средство, после которого она потеряла сознание.

Мужчины похитили пострадавшую и отвезли в лес, где изнасиловали. В какой-то момент девочка пришла в себя, но преступники сразу достали пистолет и стали угрожать расправой в случае, если она расскажет кому-то о произошедшем.

Школьницу бросили на месте, но, несмотря на свое состояние, она смогла добраться до деревни и рассказать о ситуации. Родители вместе с дочерью отправились в полицейский участок.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Как рассказали местные жители, один из молодых людей ранее уже совершал преступления и был осужден за них.

Ранее в Приморье педофил изнасиловал пятерых девочек.

 
