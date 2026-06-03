Президента фонда «Свободная Россия» объявили в розыск

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск президента фонда «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) (организация признана экстремистской на территории РФ) Наталию Арно (признана в РФ иностранным агентом). Это следует из базы данных на сайте ведомства.

В карточке Арно указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса. Какая именно статья послужила основанием для розыска, не уточняется.

Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) — некоммерческая организация, зарегистрированная на территории США. Его президентом является гражданка России Наталия Арно (Будаева). Генпрокуратура признала деятельность фонда нежелательной в РФ в июне 2019 года. В июле 2024 года Минюст РФ включил его в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности.

До этого в розыск по уголовной статье был объявлен бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, уехавший из России. Он занимал пост гендиректора Российского экологического оператора с 2020 по март 2025 года, а затем стал замглавы Минприроды. 23 апреля 2026 года он ушел в отставку по собственному желанию и уехал из России.

Ранее российского политолога-иноагента объявили в розыск.