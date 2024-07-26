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Фонд «Свободная Россия» внесли в перечень запрещенных в РФ

Минюст РФ внес фонд «Свободная Россия» в перечень запрещенных

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Созданный в США фонд «Свободная Россия» включили в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности. Информация размещена в реестре Минюста РФ.

В перечне общественных объединений, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», появилась запись «Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд «Свободная Россия») (США)».

Из открытых данных следует, что фонд был основан в 2014 году в США.

23 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который дает возможность признавать нежелательными в России любые иностранные организации.

В июне текущего года Минюст России пополнил перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. В него вошли НПО из Канады, Финляндии и США.

Ранее МИД и Минюст предложили убрать «Талибан» (организация запрещена в России) из списка запрещенных структур.

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