Глава ДНР сообщил о планах усилить меры по защите дорог от украинских дронов

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) и силовые структуры усилят меры по защите дорог в регионе от атак украинских беспилотников. Об этом ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сейчас время диктует, что нужно защищать (от беспилотников — прим. ред.) и дороги, где сейчас мы будем отрабатывать уже имеющимися возможностями», — сказал он.

Ночью 3 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск — Симферополь во время движения по центру города Енакиево в ДНР. В результате атаки, по данным Пушилина, не выжили восемь человек. Еще 11 получили ранения.

Омбудсмен республики Дарья Морозова заявила, что планирует направить письма и материалы об атаке в Управление верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста.

Ранее появилось видео момента атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР.