Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Глава ДНР сообщил о планах усилить меры по защите дорог от украинских дронов

Пушилин: меры по защите дорог ДНР от дронов ВСУ будут усилены
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) и силовые структуры усилят меры по защите дорог в регионе от атак украинских беспилотников. Об этом ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сейчас время диктует, что нужно защищать (от беспилотников — прим. ред.) и дороги, где сейчас мы будем отрабатывать уже имеющимися возможностями», — сказал он.

Ночью 3 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали рейсовый автобус, следовавший по маршруту ПодольскСимферополь во время движения по центру города Енакиево в ДНР. В результате атаки, по данным Пушилина, не выжили восемь человек. Еще 11 получили ранения.

Омбудсмен республики Дарья Морозова заявила, что планирует направить письма и материалы об атаке в Управление верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста.

Ранее появилось видео момента атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР.

 
Теперь вы знаете
Атака дронов на Петербург в день ПМЭФ, ужесточение правил техосмотра и ядовитые осьминоги на популярном курорте. Главное за 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!