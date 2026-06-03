Опубликовано видео удара ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

Появилось видео момента атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР

Обнародованы кадры момента удара украинского дрона по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующие кадры опубликовало ТАСС.

На кадрах видно, как автобус едет мимо парковки, после этого происходит яркая вспышка и взрыв.

На опубликованных кадрах последствий удара можно увидеть, что корпус автобуса сильно поврежден, выбиты окна, сиденья внутри покорежены. Больше всего пострадала верхняя часть транспортного средства.

Атака на рейсовый автобус Москва — Симферополь произошла сегодня утром в селе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, в результате удара погибли семь пассажиров, еще 11 человек получили травмы.

По информации Минздрава, десятерых пострадавших, в том числе одного ребенка госпитализировали с баротравмами в состоянии средней тяжести.

В СК позднее сообщили, что на месте происшествия были обнаружены фрагменты ударного беспилотника самолетного типа, который атаковал пассажирский автобус.

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский «просто начал бить по мирным».