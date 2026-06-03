На Ставрополье из пруда достали автомобиль с телами людей

В Ставропольском крае спасатели подняли со дна пруда машину с двумя телами

На Ставрополье из пруда извлекли автомобиль с двумя телами внутри. Об этом сообщается в Telegram-канале противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

По данным службы, в районе села Манычское Апанасенковского округа местный житель заметил в пруду «Ниву», погруженную в воду, и вызвал спасателей. На место выехала аварийно-спасательная группа села Дивного. Спасатель-водолаз зашел в пруд и зацепил машину за буксирный трос, затем автомобиль достали на поверхность с помощью спецтехники.

«Внутри обнаружили два тела», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что личности утонувших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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