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Общество

На Ставрополье из пруда достали автомобиль с телами людей

В Ставропольском крае спасатели подняли со дна пруда машину с двумя телами
Telegram-канал «ПАСС СК»

На Ставрополье из пруда извлекли автомобиль с двумя телами внутри. Об этом сообщается в Telegram-канале противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

По данным службы, в районе села Манычское Апанасенковского округа местный житель заметил в пруду «Ниву», погруженную в воду, и вызвал спасателей. На место выехала аварийно-спасательная группа села Дивного. Спасатель-водолаз зашел в пруд и зацепил машину за буксирный трос, затем автомобиль достали на поверхность с помощью спецтехники.

«Внутри обнаружили два тела», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что личности утонувших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого на Алтае 15-летний подросток утонул, пытаясь переплыть реку Алей. Как стало известно, трое братьев ушли купаться на реку, не спросив разрешения у взрослых. При попытке переплыть водоем один из них начал тонуть. Находившиеся рядом братья попытались помочь, но спасти его не удалось

Ранее мужчина утонул, пытаясь спасти родственников, оказавшихся в море.

 
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