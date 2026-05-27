Мужчина утонул, пытаясь спасти родственников, оказавшихся в море

В Великобритании мужчина погиб, пытаясь спасти родственников, оказавшихся в море, пишет Daily Star.

Инцидент произошел днем 25 мая на пляже Трегирлс недалеко от города Падстоу в Корнуолле. По данным полиции, мужчина около 60 лет бросился в воду, чтобы помочь двум членам своей семьи, попавшим в беду.

Родственников удалось вытащить на берег с помощью местных жителей. Однако сам мужчина потерял сознание в воде и перенес остановку сердца.

На место прибыли экстренные службы и спасатели, но спасти его не удалось. Приехавшие медики мужчину объявили погибшим на месте.

Полиция Девона и Корнуолла сообщила, что смерть «не рассматривается как подозрительная». Сейчас офицеры готовят официальный отчет о случившемся.

Ранее популярный блогер пытался спасти унесенную в море девушку, но утонул вместе с семьей.

 
