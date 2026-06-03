Стало известно, как россияне относятся к ЕГЭ

Больше половины россиян поддерживают проведение ЕГЭ, считая этот экзамен хорошей возможностью для выпускников школ. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 53% респонедентов придерживаются мнения, что ЕГЭ является благом для российской системы образования. Эти россияне считают, что такой формат проверки знаний дает подросткам больше возможностей. Благодаря этому экзамену выпускники получают возможность подавать документы сразу в несколько вузов, готовиться к тестам по проверенным шаблонам и закончить школу с отличными знаниями по важным для них предметам.

Однако другие 45% участников опроса заявили, что в ЕГЭ множество недостатков. Некоторые из респондентов назвали тестирование слишком примитивной формой, а другие подчеркнули, что такой экзамен вызывает у школьников слишком серьезный стресс.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали за вариант «Другое».

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов до этого говорил, что в России необходимо расширить меры психологической поддержки школьников в период сдачи ЕГЭ, в том числе разрешить использование «антистресс-набора».

Ранее россиянам объяснили влияние результатов ЕГЭ на будущую карьеру выпускника.