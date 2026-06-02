Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Госдуме предложили разрешить «антистресс-набор» на ЕГЭ

Депутат Чернышов: школьникам на ЕГЭ нужно разрешить приносить «антистресс-набор»
Shutterstock

В России нужно расширить меры психологической поддержки школьников в период сдачи ЕГЭ, в том числе разрешить использование «антистресс-набора». Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с ТАСС.

«Важно не только обеспечить объективность экзамена, но и создавать для выпускников нормальные человеческие условия во время его проведения. На это направлена и моя инициатива с предложением расширить перечень разрешенных на ЕГЭ предметов за счет так называемого антистресс-набора — простых вещей, которые помогают справляться с волнением и не дают никаких преимуществ при выполнении заданий», — сказал он.

Также, по мнению Чернышова, родителям в период экзаменов у детей, нужно предоставить оплачиваемый отпуск.

До этого в Самаре девушка ощутила недомогание после экзамена и оказалась в больнице. Инцидент произошел в школе №174, расположенной на улице Пензенской, 47. Сразу после сдачи ЕГЭ по истории школьница почувствовала резкое недомогание. Работники пункта проведения экзамена вызвали ей бригаду скорой помощи. Местные СМИ писали, что у школьницы якобы диагностировали инсульт.

Позже эту информацию опровергли. По предварительной версии, у выпускницы случилось эмоциональное перенапряжение. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее школьнику стало плохо на ЕГЭ в Тюмени, его госпитализировали.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!