В Госдуме предложили разрешить «антистресс-набор» на ЕГЭ

В России нужно расширить меры психологической поддержки школьников в период сдачи ЕГЭ, в том числе разрешить использование «антистресс-набора». Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с ТАСС.

«Важно не только обеспечить объективность экзамена, но и создавать для выпускников нормальные человеческие условия во время его проведения. На это направлена и моя инициатива с предложением расширить перечень разрешенных на ЕГЭ предметов за счет так называемого антистресс-набора — простых вещей, которые помогают справляться с волнением и не дают никаких преимуществ при выполнении заданий», — сказал он.

Также, по мнению Чернышова, родителям в период экзаменов у детей, нужно предоставить оплачиваемый отпуск.

До этого в Самаре девушка ощутила недомогание после экзамена и оказалась в больнице. Инцидент произошел в школе №174, расположенной на улице Пензенской, 47. Сразу после сдачи ЕГЭ по истории школьница почувствовала резкое недомогание. Работники пункта проведения экзамена вызвали ей бригаду скорой помощи. Местные СМИ писали, что у школьницы якобы диагностировали инсульт.

Позже эту информацию опровергли. По предварительной версии, у выпускницы случилось эмоциональное перенапряжение. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее школьнику стало плохо на ЕГЭ в Тюмени, его госпитализировали.