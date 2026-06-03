Россиянам объяснили влияние результатов ЕГЭ на будущую карьеру выпускника

Современные работодатели воспринимают результаты ЕГЭ только как фундамент, а не решающий критерий. Об этом газете «Известия» рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

По словам специалиста, сейчас больше ценится умение выпускников применять полученные знания на практике. Не менее важны оказываются любопытство и эмоциональный интеллект. Большинство современных компаний ищут работников, которые умеют быстро адаптироваться и самостоятельно разбираться в новых задачах.

«Любопытство помогает искать решения там, где нет готового ответа, проактивность — не ждать указаний, self-менеджмент — держать сроки, задачи и внимание, а эмоциональный интеллект — слушать, подстраиваться и работать в команде. Именно такие качества помогают оставаться сильным звеном даже в мире, где рутину все чаще забирает искусственный интеллект», — объяснила HR-директор.

В последнее время рынок труда становится все более гибким, а также допускает смену профессионального направления.

Эксперт придерживается мнения, что через 5-10 лет самыми востребованными окажутся проактивность и self-менеджмент. При этом низкие баллы за школьные экзамены не будут преградой для успешного будущего, если выпускник стремится продолжать развиваться и не воспринимает неудачу как окончательный приговор.

Ранее глава Рособрнадзора рассказал, как будут проверять ЕГЭ с неразборчивым почерком.