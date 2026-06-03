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Общество

Появились кадры с места, где мужчина напал на сотрудницу московского МФЦ

ОН: в Москве мужчина с ножом напал на сотрудницу МФЦ
Соцсети

В Москве женщина попала в больницу после нападения мужчины в МФЦ. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на улице Борисовские пруды. По данным Telegram-канала, 50-летний мужчина пришел в отделение и, достав нож, напал на одну из сотрудниц.

«Предварительно, женщина получила ножевое ранение шеи. Пострадавшую госпитализируют», – сообщается в публикации.

На кадрах с места заметно, как медики транспортируют пострадавшую к машине.

Известно, что агрессору около 50 лет. Как сообщает 112, нападавшего задержали.

До этого в Петербурге бывший муж напал на женщину после развода. Он заманил пострадавшую к себе, после чего нанес серьезные травмы. Петербурженка смогла выбраться на балкон и попросить помощи у окружающих. Один из проходивших мимо молодых людей вызвал экстренные службы. Женщину госпитализировали с серьезными травмами, ей предстоит длительная реабилитация.

Ранее петербуржец девять раз ударил приятеля ножом во время ссоры.

 
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