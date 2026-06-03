Стали известны подробности о мужчине, ранившем сотрудницу МФЦ в Москве

ТАСС: напавший на сотрудницу московского МФЦ мужчина состоит на учете в ПНД

Мужчина, напавший на сотрудницу многофункционального центра (МФЦ) в Москве, состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Недавно мужчина прошел лечение и был отпущен», — уточнил источник агентства.

Он добавил, что злоумышленник является местным жителем. В публикации отмечается, что сейчас агрессор находится в отделении полиции.

Инцидент произошел 3 июня в МФЦ на улице Борисовские пруды в Москве. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», 50-летний посетитель принес с собой нож и ранил им одну из сотрудниц. Предварительно, женщина получила ранение шеи. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, пострадавшую госпитализировали. Как пишет Telegram-канал 112, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.

В связи со случившимся данный МФЦ временно закрыли. Telegram-канал «Мои документы Москва» сообщил, что большую часть услуг можно получить в ближайшем офисе на улице Мусы Джалиля.

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