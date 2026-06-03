Бывшее СИЗО «Кресты» в Петербурге подготовят к приему новых постояльцев

На месте бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге появится несколько гостиниц на 280 номеров. Об этом сообщил Telegram-каналу Baza гендиректор девелоперской группы «КВС» Сергей Ярошенко в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, на территории комплекса бывшего СИЗО откроют музеи и рестораны. Известно, что «Кресты» сохранят свое историческое название. Реконструкцию планируется завершить к 2030 году.

В феврале прошлого года бывший следственный изолятор «Кресты» продали на аукционе за 1,136 млрд рублей. Комплекс приобрела группа компаний «КВС». В состав лота вошли участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тысяч квадратных метров. Часть из них входят в состав объекта культурного наследия.

Официальное название «Крестов» — СИЗО №1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В последние несколько лет тюрьма не использовалась по назначению. Тюремный комплекс был сооружен в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко. В «Крестах» за все время их существования перебывали сотни тысяч человек — от карманников и бандитов до поэтов и генералов. За 125 лет сбежать из русской Бастилии смогли единицы, и то ненадолго. Корреспондент «Газеты.Ru» посетил заброшенную тюрьму и узнал, как из самой прогрессивной она стала самой пугающей.

Ранее ОМОН обнаружил тайный бойцовский клуб в бывшем СИЗО «Кресты».