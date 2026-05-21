Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о мошенничестве с билетами на поезд и самолет

Правозащитница Дуб: россиян начали обманывать при покупке билетов
Shutterstock/Ivan Kruk

В период подготовки россиян в летнему отпуску мошенники придумали новую схему обмана с покупкой билетов на поезд и самолет, сообщила 360.ru правозащитница Екатерина Дуб.

Она рассказала, что граждане начали получать письма со ссылками на поддельные сайты. В них злоумышленники угрожают отменить бронь билетов или предлагают на них скидку.

«Мошенники маскируют адреса. Например, пишут букву «си», похожую на русскую «С», вместо «эс», похожей на доллар. Человек не всегда может отличить и клюет на эти сообщения», — отметила эксперт.

Екатерина Дуб призвала россиян быть бдительными, включать критическое мышление и не позволять застать себя врасплох.

До этого специалисты зафиксировали распространение подозрительных Telegram-каналов с оповещениями об атаках БПЛА на фоне массовой атаки БПЛА на Москву и Московскую область 17 мая. Ссылки на эти ресурсы начали активно появляться в открытых домовых и районных чатах. С помощью таких каналов злоумышленники могут собирать платежную информацию жертв, взламывать их аккаунты и распространять вредоносное ПО.

Ранее ИИ-девушки начали красть у россиян миллионы рублей за раз через сервисы знакомств.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!