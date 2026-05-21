Россиян предупредили о мошенничестве с билетами на поезд и самолет

В период подготовки россиян в летнему отпуску мошенники придумали новую схему обмана с покупкой билетов на поезд и самолет, сообщила 360.ru правозащитница Екатерина Дуб.

Она рассказала, что граждане начали получать письма со ссылками на поддельные сайты. В них злоумышленники угрожают отменить бронь билетов или предлагают на них скидку.

«Мошенники маскируют адреса. Например, пишут букву «си», похожую на русскую «С», вместо «эс», похожей на доллар. Человек не всегда может отличить и клюет на эти сообщения», — отметила эксперт.

Екатерина Дуб призвала россиян быть бдительными, включать критическое мышление и не позволять застать себя врасплох.

До этого специалисты зафиксировали распространение подозрительных Telegram-каналов с оповещениями об атаках БПЛА на фоне массовой атаки БПЛА на Москву и Московскую область 17 мая. Ссылки на эти ресурсы начали активно появляться в открытых домовых и районных чатах. С помощью таких каналов злоумышленники могут собирать платежную информацию жертв, взламывать их аккаунты и распространять вредоносное ПО.

Ранее ИИ-девушки начали красть у россиян миллионы рублей за раз через сервисы знакомств.