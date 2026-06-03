Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР

Одна из пострадавших при атаке на автобус в ДНР находится в тяжелом состоянии

Одна из пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус в Енакиеве в Донецкой народной республике (ДНР) находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила журналистам главврач горловской городской больницы №2 Нелли Якуненко, пишет ТАСС.

«Одна женщина в крайне тяжелом состоянии, только после оперативного вмешательства», — уточнила она.

По словам главврача, у пострадавшей тяжелейшее осколочное ранение брюшной полости с повреждением кишечника и половых органов. Еще трое пассажиров атакованного автобуса получили тяжелые контузии.

3 июня украинский дрон атаковал гражданский рейсовый автобус в Енакиево ДНР. Транспортное средство следовало по маршруту Москва — Симферополь, когда по нему ударил вражеский беспилотник. Ориентировочно это произошло в 3 часа 40 минут ночи. В автобусе находились 46 человек, которые мирно спали. В настоящий момент известно об 11 раненых пассажирах, десять из которых госпитализированы, один человек получил помощь амбулаторно. Восемь человек не удалось спасти.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал случившееся военным преступлением против гражданского населения. Он заявил, что киевские власти за свои «кровавые выпады» должны понести ответственность по законам военного времени. По словам Мирошника, МИД России соберет все детали, доказывающие преступление украинской армии, и представит их на международных площадках.

Ранее журналист назвал цель атаки ВСУ на рейсовый автобус Москва — Симферополь.