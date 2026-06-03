Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР

Одна из пострадавших при атаке на автобус в ДНР находится в тяжелом состоянии
Telegram-канал «Яна Лантратова»

Одна из пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус в Енакиеве в Донецкой народной республике (ДНР) находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила журналистам главврач горловской городской больницы №2 Нелли Якуненко, пишет ТАСС.

«Одна женщина в крайне тяжелом состоянии, только после оперативного вмешательства», — уточнила она.

По словам главврача, у пострадавшей тяжелейшее осколочное ранение брюшной полости с повреждением кишечника и половых органов. Еще трое пассажиров атакованного автобуса получили тяжелые контузии.

3 июня украинский дрон атаковал гражданский рейсовый автобус в Енакиево ДНР. Транспортное средство следовало по маршруту Москва — Симферополь, когда по нему ударил вражеский беспилотник. Ориентировочно это произошло в 3 часа 40 минут ночи. В автобусе находились 46 человек, которые мирно спали. В настоящий момент известно об 11 раненых пассажирах, десять из которых госпитализированы, один человек получил помощь амбулаторно. Восемь человек не удалось спасти.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал случившееся военным преступлением против гражданского населения. Он заявил, что киевские власти за свои «кровавые выпады» должны понести ответственность по законам военного времени. По словам Мирошника, МИД России соберет все детали, доказывающие преступление украинской армии, и представит их на международных площадках.

Ранее журналист назвал цель атаки ВСУ на рейсовый автобус Москва — Симферополь.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!