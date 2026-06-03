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Политика

В МИД РФ назвали украинский удар по автобусу в ДНР военным преступлением

Мирошник: удар ВСУ по автобусу в Енакиево требует привлечения к ответственности
Виталий Белоусов/РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР) требует привлечения киевских властей к ответственности по законам военного времени. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская армия «совершила военное преступление против гражданского населения».

«Кровавые выпады зарвавшегося государства-террориста требуют не только международного осуждения, но и жестких практических действий», — написал Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что атака рейсового автобуса может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения. По словам Мирошника, министерство иностранных дел России соберет все детали, доказывающие преступление украинской армии, и представит их на международных площадках.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Симферополь, был атакован дроном ВСУ во время движения по центру города Енакиево в ДНР. Ориентировочно это произошло в 3 часа 40 минут ночи 3 июня. В автобусе находились 46 человек, которые мирно спали. По словам Мирошника, в результате удара 11 человек, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения. Еще семь не удалось спасти.

Ранее на обломках дрона после атаки на автобус в ДНР нашли иностранные надписи.

 
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