Журналист назвал цель атаки ВСУ на рейсовый автобус Москва — Симферополь

Журналист Павел Кукушкин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал атаку украинских военных на рейсовый автобус Москва — Симферополь в Донецкой народной республике (ДНР).

По мнению репортера, удары по пассажирскому транспорту — не случайность, а намеренные террористические акции.

«Для того, чтобы показать, что эти дороги небезопасны и пользоваться ими опасно для жизни. Обстановка специально нагнетается, чтобы показать, прежде всего, населению на приграничных территориях, что они находятся не в безопасности. Делается это накануне курортного сезона, когда трасса более нагружается», — отметил Кукушкин.

Киев пытается расшатать российское общество изнутри, поскольку снаружи победить не получается.

Атака на автобус произошла 3 июня в селе Енакиево. По предварительным данным, в результате удара не выжили семь пассажиров, еще 11 человек получили травмы. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования семьям и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ.

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