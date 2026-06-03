Тренд «67» увеличил турпоток молодежи в Смоленск

Молодежный тренд «67» стал дополнительным медийным фактором для привлечения российских туристов в Смоленск. Об этом ТАСС рассказала исполняющая обязанности гендиректора Центра развития туризма Смоленской области, член Российского союза туриндустрии Светлана Миролюбова.

Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Смоленск превратился в город-мем, который привлекает зумеров благодаря коду региона 67. Молодые туристы снимают ролики под трендовый звук six seven на фоне местных достопримечательностей.

Миролюбова подчеркнула, что в 2026 году интерес к Смоленску устойчиво растет. Она отметила, что город обладает богатым историческим наследием и уникальной природой.

«Молодежный тренд «67» как дополнительный медийный фактор, безусловно, привлекает внимание и повышает интерес к нашему городу», — сказала Миролюбова.

Руководитель пользовательских продуктов сервиса «Яндекс Путешествия» Михаил Островерхий сообщил, что с марта по май бронирования отелей и посуточного жилья среди молодежи до 24 лет в Смоленске выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом он отметил, что нельзя однозначно связывать рост только с трендом — влияют и другие факторы, включая маркетинговые кампании и погоду.

У англоязычных пользователей интернета в 2025 году стал популярным мем «67». Выражение признали словом года. Откуда он взялся, что означает и почему раздражает взрослое поколение — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Перми объяснили «запрет» числа 67 в одной из школ.