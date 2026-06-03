Опрос показал, сколько родителей ограничивают детям доступ к гаджетам

ИРИ: более 50% родителей в России ограничивают детям время с гаджетами

Более 50% родителей в России ограничивают детям время использования гаджетов. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский.

ИРИ вместе с ВЦИОМ провел исследование, в ходе которого выяснилось, что 55% родителей ограничивают детям время за гаджетами. В свою очередь 32% пап и мам прибегают к ограничению времени просмотра конкретного контента. Только 14% родителей никак не ограничивают детей в этом вопросе, отметил Гореславский.

Время использования гаджетов чаще ограничивают детям с 5 до 10 лет. В среднем 45% родителей полностью доверяют детям при поиске контента (фильмов, сериалов, анимации) в интернете. К 11-14 года этот показатель возрастает до 74%.

По словам Гореславского, единых нормативов по времени использования гаджетов детьми не существует. Однако в среднем рекомендуется, чтобы ребенок потреблял цифровой контент не более четырех часов в день.

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина порекомендовала предложить детям интересную альтернативу гаджетам, чтобы они проводили больше времени без них. Например, можно создать условия для занятий спортом или дать возможность подрабатывать летом. Кроме того, Останина считает, что в России нужно создавать свои видеоигры, чтобы дети меньше времени тратили на зарубежные.

Ранее в России заявили о появлении цифровых беспризорников.