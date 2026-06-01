«В ужасе от аватарок»: в России заявили о появлении цифровых беспризорников

В России растет количество так называемых цифровых беспризорников – детей, чье времяпрепровождение почти полностью посвящено интернет-серфингу и никак не контролируется со стороны взрослых. Иногда не только посты в соцсетях, но и аватарки таких детей могут вызвать шок и стать тревожным сигналом, заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Сегодня дети с раннего возраста получают в руки гаджет, после чего родители перестают за ними следить, ограничиваясь тем, что ребенок физически находится рядом, отметила общественница.

«Родители не задумываются, на каких сайтах и ресурсах сидит ребёнок, кто для него является авторитетом. Родители иногда приходят в ужас от того, какие посты их дети размещают в соцсетях, от того, какие аватарки у детей! Иногда кажется, что это что-то безобидное, какое-то совпадение…», – заявила она в пресс-центре НСН, призвав россиян проверить авы своих детей в соцсетях.

По мнению Волынец, уже на этапе выбора фотографии или картинки для иллюстрации своего профиля ребенок может проявить странное поведение. Так как чаще всего это становится негативным проявлением неблагополучного поведения, то такие вещи должны сразу насторожить , заключила эксперт.

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала «резонной» идею ограничить детям до 14 лет доступ к соцсетям. Она напомнила, что более чем в 25 странах мира аналогичное решение уже принято, потому что соцсети влияют на физическое и психическое здоровье.

Однако «Единая Россия» выступила против идеи запрета, подчеркнув, что регулирование доступа детей в соцсети – это внутрисемейное дело, с которым родители разберутся самостоятельно. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский подчеркнул, что общество уже устало от запретов и ограничений, поэтому вместо введения возрастного ценза на доступ к соцсетям надо сосредоточиться на развитии отечественных цифровых платформ.

Ранее половина родителей в России заявили, что готовы платить детям за отказ от соцсетей.

 
