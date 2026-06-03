В Госдуме ответили, как отвлечь детей от гаджетов

Детям важно предложить интересную альтернативу гаджетам, чтобы они проводили меньше времени в них. Об этом «Москве 24» заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Так, например, депутат предложила создать условия для занятий спортом или дать возможность подрабатывать летом.

«Пока не выделяются средства на дополнительное образование, позволяющее ребенку посещать кружки, секции и занятия художественным творчеством, молодежь будет оставаться в гаджетах. Достаточно предложить интересную и активную альтернативу – и времени на технику не останется», — подчеркнула Останина.

Кроме того, по ее словам, в России нужно создавать свои видеоигры, чтобы дети меньше времени тратили на зарубежные. Она предложила сделать их интересными и развивающими с героями, которые оказались бы близки подрастающему поколению. К их разработке депутат призвала привлечь не только IT-специалистов, но и несовершеннолетних и экспертов в области возрастной психологии.

Врач-кардиолог Бранислав Богунович до этого говорил, что поколение зумеров, люди, родившиеся в 2003-2015 годах, и выросшее в условиях постоянного использования цифровых устройств, сталкивается с новыми угрозами для здоровья. Он отметил, что полодое поколение активно использует смартфоны и компьютеры, а это в свою очередь создает значительную нагрузку на глаза.

Ранее россиян призвали не оставлять гаджеты в автомобиле в теплое время года.