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Общество

В Верховной раде предложили ввести церковный налог

В Верховной раде предложили собирать с украинцев налог за вероисповедание
Stepanych/Shutterstock/FOTODOM

На Украине обсуждают идею введения церковного налога, когда гражданин направляет часть уплаченных налогов в религиозную общину, к которой себя причисляет. Об этом «5 каналу» заявил депутат Верховной рады, председатель комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

«Мы должны обеспечить право граждан Украины непосредственно не пожертвованием, а в один клик, процентом своих налогов, поддерживать наши церкви. Украинцы разные, необязательно православные, для того, чтобы у нас наше священство не было сегрегировано от других граждан», — подчеркнул парламентарий.

Потураев добавил, что в будущем возможно будет рассмотрена модель государственно-церковного партнерства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого заявил, что власти Киева пытается «одурманивать» украинских христиан, надеясь лишить их возможности ходить в православные храмы. По его мнению, в каких-то аспектах украинской верхушке удается «оболванивать своих людей», однако со временем вера найдет свой путь и ситуация выправится, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК похитили священника канонической УПЦ.

 
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