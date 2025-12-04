На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер экс-глава банка России Сергей Дубинин

Экс-глава Банка России Дубинин умер на 75 году жизни
Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший председатель Банка России Сергей Дубинин умер 4 декабря на 75-м году жизни. Информация об этом есть на сайте Центробанка России.

«4 декабря ушел из жизни экономист и государственный деятель Сергей Константинович Дубинин», — говорится в сообщении.

Руководство Центробанка выразило соболезнования родным и близким Дубинина.

В сообщении отмечается, что он руководил Банком России в сложный для экономики и финансового сектора страны период — с 1995 по 1998 годы. Внес большой вклад в реализацию стабилизационной экономической программы. При нем, в частности, была проведена деноминация рубля.

Дубинин являлся экономическим экспертом аппарата президента СССР, с января по октябрь 1994 г. исполнял обязанности министра финансов России. В 1994-1995 годах был первым зампредом банка «Империал», а затем и членом правления «Газпрома».

В ноябре 1995 г. возглавил Банк России, а в 1998 году — вскоре после дефолта, был освобожден от должности. После этого он работал финдиректором РАО «ЕЭС России», входил в наблюдательный совет ВТБ, а с 2023 г. занимал должность научного руководителя кафедры финансов и кредита экономического факультета МГУ.

Ранее в ЦБ рассказали о планах по смягчению денежно-кредитной политики.

