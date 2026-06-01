Умер генерал армии Владимир Матюхин

Бывший генеральный директор ФАПСИ Владимир Матюхин умер на 82-м году жизни
Бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации, один из создателей основ отечественной отрасли информационной безопасности, генерал армии Владимир Матюхин скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале НИИ информатизации автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС).

По информации НИИАС, Матюхин ушел из жизни 27 мая.

Владимир Матюхин родился 4 февраля 1945 года в Москве, окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего много лет работал в органах госбезопасности СССР и России, занимаясь защитой информации, правительственной связью и криптографией.

Он стоял у истоков создания ФАПСИ, которое возглавлял в 1999–2003 годах, затем был первым замминистра обороны (2003–2004), а с 2004 по 2010 год руководил Федеральным агентством по информационным технологиям. При его участии разрабатывались передовые отечественные решения в сфере информационной безопасности, электронной подписи, интеллектуальных карт, волоконной оптики и квантовой криптографии, что получило высокое государственное признание.

