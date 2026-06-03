Россиянам назвали самые эффективные средства от комаров

Одним из самых эффективных средств против комаров является чеснок. Об этом aif.ru рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

По словам эксперта, большая часть эфирных масел и растений, которые многие сажают для борьбы с комарами на даче, не дают нужного результата. Эффективным средством, отпугивающим этих насекомых на природе, будет чеснок.

«Нужно раздавить чеснок и намазаться им. Эффект будет держаться полтора-два часа, пока он совсем не засохнет. Есть в этом способе, конечно, и минусы. Во-первых, вы будете пахнуть чесноком. А, во-вторых, у чеснока достаточно едкий сок, который при попадании на нежные участки кожи может вызвать раздражение», — отметил биолог.

Он предупредил, что из-за чеснока кожа может покраснеть и начать шелушиться.

Другим эффективным способом борьбы с комарами, по словам специалиста, является использование специальных средств, продающихся в магазинах. При этом крема, аэрозоли и лосьоны можно как наносить на одежду, так и распылять на саму кожу.

До этого Хряпин говорил, что чаще всего комары кусают людей в голову, поскольку их привлекает дыхание. Помимо этого, немаловажную роль играет и доступность кожи в этом месте. Эксперт подчеркнул, что большая часть тела человека оказывается спрятана под одеждой, из-за чего открытые участки головы становятся единственным местом для атаки насекомых. По такому принципу комары могут также укусить в шею, уши и другие постоянно оголенные места.

Ранее энтомолог опроверг аномальное нашествие комаров в России.