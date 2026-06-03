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Россиянам назвали самые эффективные средства от комаров

Биолог Хряпин: защититься от комаров можно с помощью чеснока
Schankz/Shutterstock/FOTODOM

Одним из самых эффективных средств против комаров является чеснок. Об этом aif.ru рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

По словам эксперта, большая часть эфирных масел и растений, которые многие сажают для борьбы с комарами на даче, не дают нужного результата. Эффективным средством, отпугивающим этих насекомых на природе, будет чеснок.

«Нужно раздавить чеснок и намазаться им. Эффект будет держаться полтора-два часа, пока он совсем не засохнет. Есть в этом способе, конечно, и минусы. Во-первых, вы будете пахнуть чесноком. А, во-вторых, у чеснока достаточно едкий сок, который при попадании на нежные участки кожи может вызвать раздражение», — отметил биолог.

Он предупредил, что из-за чеснока кожа может покраснеть и начать шелушиться.

Другим эффективным способом борьбы с комарами, по словам специалиста, является использование специальных средств, продающихся в магазинах. При этом крема, аэрозоли и лосьоны можно как наносить на одежду, так и распылять на саму кожу.

До этого Хряпин говорил, что чаще всего комары кусают людей в голову, поскольку их привлекает дыхание. Помимо этого, немаловажную роль играет и доступность кожи в этом месте. Эксперт подчеркнул, что большая часть тела человека оказывается спрятана под одеждой, из-за чего открытые участки головы становятся единственным местом для атаки насекомых. По такому принципу комары могут также укусить в шею, уши и другие постоянно оголенные места.

Ранее энтомолог опроверг аномальное нашествие комаров в России.

 
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