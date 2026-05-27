Биолог рассказал, в какие части тела чаще всего кусают комары

Чаще всего комары кусают человека в голову, поскольку их привлекает дыхание. Об этом aif.ru сообщил энтомолог Роман Хряпин.

«Голова является более привлекательной целью просто потому, что мы выдыхаем углекислый газ из ротовых и носовых отверстий. Вокруг нашей головы создается некое облачко углекислого газа, которое привлекает комаров», — объяснил эксперт.

Помимо этого, по словам специалиста, немаловажную роль играет и доступность кожи в этом месте. Большая часть тела человека бывает закрыта одеждой, поэтому нередко открытые участки головы становятся единственным местом для атаки комаров. По такому принципу насекомые могут также укусить в шею, уши и другие постоянно оголенные места.

До этого Роспотребнадзор предупредил, что комары, обитающие в России, могут переносить опасную лихорадку Западного Нила. Ее симптомы, по информации ведомства, включают головную боль, высокую температуру, боль в мышцах и сыпь на коже. При их появлении необходимо срочно обратиться к врачу.

