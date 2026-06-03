Врач раскрыл секреты прогрессирующего долголетия

На увеличение продолжительности жизни оказали влияние привычка людей следить за правильным питанием и чаще заниматься физической активностью. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил врач-гериатр Валерий Новоселов.

По словам специалиста, увеличение продолжительности жизни стало многофакторным явлением. На долголетие повлияли изменения в рационе людей, которые начали понимать основы здорового питания, а также доступность медицины.

Врач подчеркнул, что сегодня многие люди начали более разнообразно и сбалансировано питаться.

«Люди стали понимать, что не нужно переедать, нужно больше двигаться, и уже стали оценивать свои возможности по долголетию, принимать это как ценность своей жизни, причем здоровое долголетие. Я считаю — это положительно», — сказал эксперт.

До этого Новоселов говорил, что сохранить память в пожилом возрасте помогут физическая активность и когнитивный тренинг. По его словам, когнитивные функции напрямую связаны с активным образом жизни. Поэтому особенно важно нагружать себя физической активностью на протяжении всей жизни. При этом аэробные нагрузки должны занимать около 150 минут в неделю.

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